Кораблі РФ не можуть потрапити в сирійський Тартус тому, що не отримали дозвіл, - Плетенчук

Наразі російські кораблі не можуть потрапити у сирійський порт Тартус, що у Середземному морі. Це пов'язано з тим, що вони не отримали дозволу від місцевої влади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У Середземному морі ситуація дуже цікава. Вони (російські кораблі - ред.) й досі перебувають в морі. Не надали їм дозвіл зайти в пункт базування… Станом на зараз, вже не першу добу вони знаходяться на зовнішньому рейді та не можуть зайти в порт", - розповів Плетенчук.

Однак він не уточнив, про які саме одиниці йдеться.

Водночас, за даними ЗМІ, судно Sparta, яке росіяни використовують для перевезення військової техніки, не може зайти до порту Тартус вже понад п'ять днів.

"Таким чином евакуація російського озброєння й техніки з Сирії опинилася під загрозою", - пише "Мілітарний".

Виведення військ РФ із Сирії

Після падіння режиму Башара Асада, Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії. Через деякий час українська розвідка повідомила про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Також ми писали, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.