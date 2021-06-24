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МЗС Росії назвав "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

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Москва, Четвер 24 червня 2021 12:29
МЗС Росії назвав "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Росії вважає "брехнею в обличчя" офіційну заяву Британії щодо інциденту з есмінцем біля окупованого Криму. Напередодні Лондон спростував інформацію про те, що в напрямку його есмінця Defender відбувалося попереджувальне бомбометання.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає "РИА Новости".

За її словами, британський журналіст BBC підтвердив, що есмінець супроводжували російські кораблі і на якійсь відстані були чутні постріли. Як висловилася Захарова, в даній ситуації "відповідь очевидна - тут брехня в обличчя".

"Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики", - додала вона.

Вона підкреслила, що Москва заявить послу Британії демарш через ситуацію з Defender.

Нагадаємо, напередодні Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю біля Криму, але Лондон спростував заяву про обстріл.

Водночас українська сторона заявила, що Росія видала свої навчання на окупованому півострові за нібито обстріл корабля.

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