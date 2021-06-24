МЗС Росії назвав "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

Міністерство закордонних справ Росії вважає "брехнею в обличчя" офіційну заяву Британії щодо інциденту з есмінцем біля окупованого Криму . Напередодні Лондон спростував інформацію про те, що в напрямку його есмінця Defender відбувалося попереджувальне бомбометання.

За її словами, британський журналіст BBC підтвердив, що есмінець супроводжували російські кораблі і на якійсь відстані були чутні постріли. Як висловилася Захарова, в даній ситуації "відповідь очевидна - тут брехня в обличчя".

"Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики", - додала вона.

Вона підкреслила, що Москва заявить послу Британії демарш через ситуацію з Defender.