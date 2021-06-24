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Корабель РФ зробив декілька гарматних черг: журналіст Daily Mail про інцидент з Defender

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Крим, Четвер 24 червня 2021 15:42
Корабель РФ зробив декілька гарматних черг: журналіст Daily Mail про інцидент з Defender Фото: британський корабель HMS Defender (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Журналіст агентства Daily Mail Марк Ніколь, який перебував вчора на борту британського есмінця Defender розповів подробиці інциденту. За його словами, з лівого борту есмінця було чути гарматні черги.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Як розповів журналіст, есмінець Defender переслідували два російські кораблі берегової охорони, а над судном в цей час літали російські бойові літаки. Журналіст чув гарматні черги, які виходили з боку російських корабель.

"Після другої черги пострілів з ворожої гармати, я почув повідомлення для капітана про те, що у нас є "дві заряджені ракети". На секунду мені стало цікаво, що ж може статися далі", - сказав Ніколь.

Капітан есмінця Defender Вінсент Оуен розповів Daily Mail, що вогонь з гармати міг вести один із кораблів берегової охорони Росії.

"Я за свою 21-річнку кар'єру перше так близько підійшов до російських кораблів. Я припускаю, що вогонь вів один з кораблів берегової охорони. Ми поводили себе впевнено, не вступали в конфронтацію та використовували своє право продовжувати мирний прохід через міжнародні води по визнаному маршруту", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Міністерстві оборони Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

Після цього в російському МЗС звинуватили Британію у брехні.

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