Корабль разломился пополам. В Черном море затонул российский сухогруз

В Черном море у берегов Краснодарского края затонул российский сухогруз, который из-за шторма разломился пополам. На борту корабля было 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " ТАСС ".

Тем временем в МЧС утверждают, что всех членов экипажа удалось спасти.

Из-за сильного шторма корабль разломился. По некоторым данным, высота волн в районе крушения корабля составляла до трех метров.

По данным Росморречфлота, сухогруз Seamark следовал под флагом Коморских островов. Судно якобы перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа - все россияне.

Напомним, на прошлой неделе мы писали, что впервые за последние 30 лет Россия вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.

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