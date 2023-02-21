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Корабель розламався навпіл. У Чорному морі затонув російський суховантаж

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Вівторок 21 лютого 2023 15:47
Корабель розламався навпіл. У Чорному морі затонув російський суховантаж Фото: у Чорному морі затонуло російське суховантажне судно (balticshipping.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Чорному морі біля берегів Краснодарського краю затонув російський суховантаж, який через шторм розламався навпіл. На борту корабля було 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "ТАСС".

За даними Росморрічфлоту, суховантажне судно Seamark прямувало під прапором Коморських островів. Судно нібито перевозило 3,5 тисяч тонн мармурової крихти. На борту було 11 членів екіпажу - всі росіяни.

Через сильний шторм корабель розламався. За деякими даними, висота хвиль у районі краху корабля становила до трьох метрів.

Тим часом у МНС стверджують, що всіх членів екіпажу вдалося врятувати.

Минулого тижня ми писали, що вперше за останні 30 років Росія вивела в море кораблі з тактичною ядерною зброєю на борту.

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