Корабель розламався навпіл. У Чорному морі затонув російський суховантаж

У Чорному морі біля берегів Краснодарського краю затонув російський суховантаж, який через шторм розламався навпіл. На борту корабля було 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський " ТАСС ".

Тим часом у МНС стверджують, що всіх членів екіпажу вдалося врятувати.

Через сильний шторм корабель розламався. За деякими даними, висота хвиль у районі краху корабля становила до трьох метрів.

За даними Росморрічфлоту, суховантажне судно Seamark прямувало під прапором Коморських островів. Судно нібито перевозило 3,5 тисяч тонн мармурової крихти. На борту було 11 членів екіпажу - всі росіяни.

Минулого тижня ми писали, що вперше за останні 30 років Росія вивела в море кораблі з тактичною ядерною зброєю на борту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.