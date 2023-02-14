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Впервые со времен СССР. Россия возобновила вывод в море кораблей с ядерным оружием

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Вторник 14 февраля 2023 01:10
Впервые со времен СССР. Россия возобновила вывод в море кораблей с ядерным оружием Фото: Россия вывела в море корабли с ядерным оружием (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет норвежской разведки.

В Норвегии убеждены, что это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.

Как отмечается в докладе, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы. Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.

В октябре 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, которые свидетельствовали о том, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.

Ранее Буданов заявил, что россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку понимают, что это приведет к развалу их государства.

Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.

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Российская Федерация Норвегия Ядерное оружие
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