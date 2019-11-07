Копенгаген - Динамо: анонс матчу

Фото: "Копенгаген" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до поєдинку 4 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" на виїзді зіграє з данським "Копенгагеном" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля. Олексій Михайличенко взяв на матч 21 гравця.

7 листопада 19:55

Копенгаген, стадіон "Паркен"

Переможець у відповідь протистояння стане лідером групи. "Копенгаген" і київське "Динамо" в перших трьох турах набрали по п'ять очок і ділять перше місце.

У попередній зустрічі команд, що відбулася два тижні тому в Києві, була зафіксована нічия. Рахунок ударом з льоту в дебюті матчу відкрив Піерос Сотіріу, а в другому таймі Артем Шабанов головою відновив рівновагу.

У перерві між матчами Ліги Європи кияни втратили очки в УПЛ, зігравши внічию з "Карпатами" - 1:1. Але потім підопічні Олексія Михайличенка реабілітувалися, розгромивши ФК "Львів" 4:0, а також вибивши "Шахтар" з розіграшу Кубка України. "Копенгаген" же здобув дві впевнені перемоги в чемпіонаті Данії, а також пройшов в наступний раунд Кубка країни.

Київський клуб в стартовому турі ЛЄ переміг на своєму полі "Мальме" 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано". Чемпіони Данії стартували з домашньої перемоги над "Лугано" 1:0, а потім розійшлися в Швеції миром з "Мальме" 1:1.