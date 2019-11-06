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"Динамо" взяло 21 футболіста на матч Ліги Європи з "Копенгагеном"

Новини » Спорт     06.11.2019 - 10:41
"Динамо" взяло 21 футболіста на матч Ліги Європи з "Копенгагеном"
Фото: "Динамо" - "Копенгаген" (facebook.com/fcdynamoua)

Тренерський штаб взяв більшість гравців основної обойми

Київське "Динамо" вирушає Данію на матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА з місцевим "Копенгагеном". Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком взяв з собою 21 гравця, включаючи більшість футболістів основи:

Воротарі: Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет

Захисники: Віталій Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес

Матч "Копенгаген" - "Динамо" відбудеться у четвер, 7 листопада, на стадіоні "Телла Паркен" в столиці Данії, початок - о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, у попередній зустрічі у Києві суперники зіграли внічию - 1:1.

Після трьох турів кияни і данці мають в активі по 5 очок і ділять перше місце, "Мальме" набрав 4 очки, "Лугано" замикає групу з 1 балом.

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