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"Копайте траншеї". Кулеба розповів про перші дзвіночки від США щодо війни з Росією

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 02:21
"Копайте траншеї". Кулеба розповів про перші дзвіночки від США щодо війни з Росією Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як вперше дізнався про загрозу прямого вторгнення Росії. За його словами, про "дзвіночки" війни йому дали зрозуміти в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра в інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, чиновник високого рангу в Держдепі порадив почати "копати траншеї".

"Ну, легендарна фраза - десь треба буде в якихось мемуарах використовувати. Ми були з Андрієм (Єрмаком, головою ОП - ред.) на одній зустрічі в Держдепі, але не з державним секретарем: його тоді не було в цей день у Вашингтоні. І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставив і каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так от я вперше почув", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що ця людина була чиновником високого рангу, візит відбувся у вересні.

"Так, досить. Скажімо, другий рівень управлінського рівня в Держдепі. Але в чому була тоді проблема ранньої осені? Тобі кажуть "ми бачимо, що справа йде до війни", але після цього ставиться крапка, і ніякої більше інформації тобі не надають", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що агентство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою президента США Джо Байдена, в якій він стверджує, що президент України Володимир Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтона про те, що Росія готується вдертися в Україну в лютому.

На цю ситуацію відреагував представник офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла РФ.

Пізніше президент Зеленський відповів, що багатьом європейським лідерам, в тому числі президенту США Джо Байдену, має бути адресоване питання з приводу того, чи прислухалися вони до вимог України запровадити превентивні санкції проти Росії, щоб не почалася війна.

Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк заявив, що ця історія не заслуговує на те, щоб бути новиною.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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