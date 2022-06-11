Посольство США відреагувало на скандал щодо заяви Байдена про війну та Зеленського

Історія з заявою президента США Джо Байдена щодо реакції українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни не заслуговує на те, щоб бути новиною.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала посол США в України Бріджит Брінк.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росією", - наголосила дипломат.

Посол запевнила, що Байден "дуже поважає" Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією.

"Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, та разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - заявила Брінк.

Чому розгорівся скандал?

Нещодавно американське агенство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтону про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

"Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін - ред.) збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших", - цитувало Байдена агенство Bloomberg.