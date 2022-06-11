ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство США відреагувало на скандал щодо заяви Байдена про війну та Зеленського

Новость на русском →
Київ, Субота 11 червня 2022 23:34
Посольство США відреагувало на скандал щодо заяви Байдена про війну та Зеленського Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Історія з заявою президента США Джо Байдена щодо реакції українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни не заслуговує на те, щоб бути новиною.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала посол США в України Бріджит Брінк.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росією", - наголосила дипломат.

Посол запевнила, що Байден "дуже поважає" Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією.

"Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, та разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - заявила Брінк.

Чому розгорівся скандал?

Нещодавно американське агенство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтону про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

"Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін - ред.) збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших", - цитувало Байдена агенство Bloomberg.

Нагадаємо, на цю ситуацію відреагував представник Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла РФ

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз