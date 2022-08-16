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"Копайте траншеи". Кулеба рассказал о первых звоночках от США по войне с Россией

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Киев, Вторник 16 августа 2022 02:21
"Копайте траншеи". Кулеба рассказал о первых звоночках от США по войне с Россией Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как впервые узнал об угрозе прямого вторжения России. По его словам, о "звоночках" войны ему дали понять в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра в интервью изданию "Гордон".

По его словам, чиновник высокого ранга в Госдепе посоветовал начать "копать траншеи".

"Ну, легендарная фраза - где-то надо будет в каких-то мемуарах использовать. Мы были с Андреем (Ермаком, главой ОП - ред.) на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем: его тогда не было в этот день в Вашингтоне. И человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Вот так вот я впервые услышал", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что этот человек был чиновником высокого ранга, а визит произошел в сентябре

"Да, достаточно. Скажем, второй уровень управленческого уровня в Госдепе. Но в чем была тогда проблема ранней осенью? Тебе говорят "мы видим, что дело идет к войне", но после этого ставится точка, и никакой больше информации тебе не предоставляют", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением президента США Джо Байдена, в которой он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.

На эту ситуацию отреагировал представитель Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что власти Украины знали обо всех сценариях, которые разрабатывала РФ.

Позже президент Зеленский ответил, что многим европейским лидерам, в том числе президенту США Джо Байдену, должен быть адресован вопрос по поводу того, прислушались ли они к требованиям Украины ввести превентивные санкции против России, чтобы не началась война.

В то же время посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что эта история не заслуживает того, чтобы быть новостью.

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