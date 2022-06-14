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Зеленський різко відповів Байдену на попередження про війну

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 11:16
Зеленський різко відповів Байдену на попередження про війну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Багатьом європейським лідерам, в тому числі президенту США Джо Байдену, має бути адресоване питання з приводу того, чи прислухалися б вони до вимог України ввести превентивні санкції проти Росії, щоб не почалася війна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню ZDF.

"Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, - ред.) заздалегідь прислухалися до мене як до глави Української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна говорила, що Росія блокуватиме Чорне море. Водночас українська влада говорила про ракетну програму.

"Я доповідав про це рік тому і представив програму того, що нам буде потрібно в плані протиповітряної оборони для нашого захисту - і це правильна відповідь на ваше запитання", - заявив президент.

Він також додав, що якби світові лідери почули його, в України було б більше шансів зупинити вторгнення РФ.

"Сигнали, про які ви говорите, були різними. Послухайте, якби все сталося саме так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, питання в тому, чому не було закрито повітряний простір, чому нам не поставили зброю до цього вторгнення, і чому не були введені тимчасові санкції, щоб президент Росії був превентивно зупинений? Ось як я б відповів на це питання", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що агентство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтона про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

На цю ситуацію відреагував представник офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла РФ.

Разом з тим посол США в Україні Бріджит Брінк заявив, що ця історія не заслуговує на те, щоб бути новиною.

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