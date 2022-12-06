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Будем поддерживать Украину всем, чем сможем. Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 16:06
Будем поддерживать Украину всем, чем сможем. Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень Фото: Наталья Гаврилица, премьер Молдовы (flickr com parliamentrm)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 6 декабря, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетила Бучу и Ирпень. Чиновник в очередной раз сказала, что Молдова остается другом и партнером Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление, которое приводит NewsMaker.

"Я своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты на огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте", - заявила Гаврилица.

Она также добавила, что поддерживает инициативу международного расследования военных преступлений, совершенных военными РФ на территории Украины. По ее словам, каждый гражданин Украины, особенно женщины и дети, подвергшиеся жестокости и бесчеловечному обращению, заслуживает справедливости.

Премьер-министр Молдовы добавила, что Молдова остается другом и партнером Украины. Ее страна и дальше будет поддерживать Киев всем, чем только сможет.

Напомним, что вчера премьер Молдовы высказалась о падении ракеты на территории страны.

Ранее стало известно, что сегодня, 5 декабря, на территории Молдовы рухнула ракета.

Позже представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что подобные случаи подтверждают угрозу российских атак для безопасности не только Украины, но и других стран.

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