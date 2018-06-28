Координатор СММ ОБСЄ Фріш у вересні відвідає в'язниці на окупованій території Донбасу

Фріш запропонував ухвалити спільну заяву щодо неприпустимості тортур у в'язницях

Координатор від Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Тоні Фріш відвідає в'язниці на окупованій території Донбасу на початку вересня. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"На нашу вимогу координатор ОБСЄ Т. Фріш відвідає тюрми на окупованих територіях. Щоправда, як він заявив, тільки на початку вересня... Українські переговорники висловили розчарування, що координатор не знайшов можливості пришвидшити свій візит. Загалом повністю підконтрольні представники ОРДЛО і їхні російські куратори демонструють цілком деструктивну позицію, тому ані на крок не просунулися в питанні звільнення, пошуку зниклих, відкриття КПВВ "Золоте" чи будівництва мосту в Станиці Луганській", - написала вона.

Своєю чергою координатор ОБСЄ, за словами Геращенко, запропонував ТКГ ухвалити спільну заяву щодо неприпустимості тортур у в'язницях.

"Українська сторона за заяви, які будуть наповнені конкретним змістом, а не пустословні декларації, тому ми наполягли, що в цій заяві має бути зафіксована норма про безперешкодний і гарантований доступ МКЧХ до тюрем , в першу чергу на окупованих територіях. Й ми підпишемо цю декларацію, коли там буде зафіксована норма і зобов‘язання допуску МКЧХ до тюрем в РФ, до українських політв‘язнів в РФ. Бо вони в повній ізоляції", - прокоментувала таку пропозицію Геращенко.

За її словами, таке формулювання повністю відповідатиме прийнятій сьогодні резолюції ПАРЄ.

"А пустопорожні декларації, без наповнення змістом і без гарантій виконання, особливо з боку РФ, нікому не потрібні", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію.