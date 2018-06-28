Координатор СММ ОБСЕ Фриш в сентябре посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса

Фриш предложил принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах

Координатор от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в начале сентября. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"По нашему требованию координатор ОБСЕ Т. Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября... Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит. В общем полностью подконтрольные представители ОРДЛО и их российские кураторы демонстрируют вполне деструктивную позицию, поэтому ни на шаг не продвинулись в вопросе освобождения, поиска пропавших, открытия КПВВ "Золотое" или строительства моста в Станице Луганской", - написала она.

В свою очередь координатор ОБСЕ, по словам Геращенко, предложил ТКГ принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах.

"Украинская сторона за заявления, которые будут наполнены конкретным содержанием, а не пустословные декларации, поэтому мы настояли, что в этом заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступе МККК в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях. И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательство допуска МККК в тюрьмы в РФ к украинским политзаключенным в РФ. Потому что они в полной изоляции", - прокомментировала такое предложение Геращенко.

По ее словам, такая формулировка полностью соответствует принятой сегодня резолюции ПАСЕ.

"А пустые декларации, без наполнения содержанием и без гарантий выполнения, особенно со стороны РФ, никому не нужны", - резюмировала Геращенко.

Напомним, сегодня, 28 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответствующую резолюцию.