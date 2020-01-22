Boeing 737 Max повернуть на рейси не раніше ніж за пів року

Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Перевірка триватиме довше, ніж планувалося

Boeing може затягувати проведення перевірок, необхідні для поновлення експлуатації існуючих літаків серії 737 Max. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал ABC News.

Boeing очікує, що регулятори дозволять поновити експлуатацію літаків 737 Max не раніше, ніж в середині 2020 року.

У компанії уточнили, що перевірка й підтвердження готовності для поновлення польотів займе часу на кілька місяців довше, ніж планувалося раніше.

РБК-Україна писало, що Boeing офіційно припинив виробництво літаків 737 Max. Виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще в грудні.

Раніше повідомлялося, американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф

Нагадаємо, компанія Boeing намагається отримати кредит в розмірі 10 млрд доларів або більше, оскільки компанія терпить великі збитки через дві авіакатастрофи Boeing 737 Max.