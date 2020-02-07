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В авіалайнерах Boeing 737 Max виявили нову проблему з програмним забезпеченням

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 06:25
В авіалайнерах Boeing 737 Max виявили нову проблему з програмним забезпеченням
Ілюстративне фото (wikimedia)

Компанія заявляє, що попри виявлену несправність не буде затримувати повернення цієї моделі літаків у використання

Американська компанія Boeing виявила на авіалайнерах моделі 737 Max нову проблему з програмним забезпеченням. Про це передає агентство Bloomberg.

При цьому компанія зазначила, що не затримуватиме повернення літака в експлуатацію, яке очікується в середині 2020 року. Проблема виявилась у тому, що у непотрібних випадках міг вмикатися індикатор, який мав би попереджати про несправність допоміжної системи, яка керує носом літака.

"Виробник літака помітив проблему під час польотних випробувань та повідомив про неї Федеральне управління авіації... Ми працюємо над змінами до програмного забезпечення 737 Max перед поверненням літака в експлуатацію, щоб гарантувати, що цей індикатор спрацьовуватиме лише за призначенням", - вказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

У грудні 2019 року Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

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