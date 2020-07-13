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До кінця тижня Рада може призначити главу Нацбанку

Автор: Анастасия Светлевская

Поки що з кандидатурою не визначилися

Верховна рада може призначити нового главу Національного банку України до кінця цього тижня. Однак у фракції "Слуга народу" зазначають, що з кандидатурою поки що не визначилися.

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Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Поки що конкретного прізвища немає. Але ми сподіваємося, що кандидатура з’явиться, можливо, трохи пізніше. І ми до кінця цього тижня також проголосуємо голову НБУ. Ну ми чекаємо пропозицію від президента, бо це його конституційне право та обов’язок", - сказала парламентар.

Відзначимо, Яків Смолій подав у відставку з поста глави Нацбанку 1 липня. Таке рішення він пояснив політичним тиском з боку Офісу президента.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ і учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.

Джерело РБК-Україна розповів, Смолія може замінити глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Крім того, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового глави НБУ має відбутися до 17 липня.

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