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У Раді назвали терміни призначення нового голови Нацбанку

Новини » Політика     06.07.2020 - 16:35
У Раді назвали терміни призначення нового голови Нацбанку
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Прізвища кандидатів не розголошуються

Призначення нового керівника Національного банку України має відбутися до кінця останнього пленарного тижня сесії. Наразі ведуться консультації щодо кандидатів.

Про це заявив глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Ліга".

Так, призначення нового очільника Нацбанку має відбутися до 17 липня. При цьому прізвища кандидатів нардеп відмовився називати, адже "це може нашкодити процесу".

"Ми розуміємо, що це потрібно зробити якомога швидше, щоб стабілізувати ситуацію на фінансовому ринку", - пояснив він.

За словами Гетманцева, новим керівником НБУ має бути банкір з хорошою репутацією, який повинен мати повну незалежність як від політичних сил, так і від міжнародних організацій.

"НБУ повинен залишатися незалежним, але не існувати у вакуумі монетарної політики, і розуміти, що зараз економіка країни, в якій він є центральним банком, дуже потребує його проактивної позиції", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 3 липня Рада відправила у відставку голову Нацбанку Якова Смолія. Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом НБУ, представниками уряду та державних банків щодо кандидатури нового очільника Нацбанку.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що шорт-лист кандидатів на посаду глави НБУ вже сформовано.

Як писало РБК-Україна, серед можливих кандидатів: голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко, екс-керівник "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук та голова ради НБУ Богдан Данилишин.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Національний банк УкраїниназначениеВерховна Рада
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