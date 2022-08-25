Як розвиватиметься російсько-українська війна в найближчі 6 місяців: прогноз Guardian

З дня початку російського вторгнення пройшло вже півроку. Британська газета The Guardian оприлюднила п'ять прогнозів на наступні шість місяців війни.

Згідно з першим пунктом війна, ймовірно, триватиме як мінімум рік. Але по суті війна зайшла в глухий кут, і її інтенсивність знижується.

Як наголошується в матеріалі, минуло півроку війни, але ні Україна, ні Росія не готові припиняти бойові дії, попри понесені втрати. Україна хоче повернути свої окуповані території, а Росія хоче і далі завдавати шкоди не тільки своєму противнику, а й, опосередковано, заходу. При цьому Кремль вважає, що зима зіграє йому на руку.

Між двома сторонами не велося ніяких переговорів з тих пір, як з'явилися докази масових вбивств в Бучі, Ірпені та інших місцях на територіях, окупованих росіянами на північ від Києва. "Але рух на передовій після падіння Лисичанська наприкінці червня був мінімальним. Обидві сторони борються за ініціативи і все більше здаються виснаженими в боях", - йдеться в статті.

Згідно з другим пунктом прогнозу, "в України немає коштів для ефективного контрнаступу, а партизанські рейди - оптимістичний спосіб прискорити крах Росії".

Україна хотіла б повернути собі Херсон, але високопоставлений представник адміністрації визнав у приватному порядку, що "у нас недостатньо можливостей, щоб відтіснити їх". Київ змінив свою стратегію на нанесення далекобійних ракетних ударів і зухвалі рейди спецназу на російські бази в глибокому тилу.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що мета полягала в тому, щоб"створити хаос всередині російських сил". Але, хоча це знизить ефективність окупантів, малоймовірно, що це призведе до того, що окупанти впадуть самі по собі і добровільно здадуть Херсон, як це сподівалися деякі українські чиновники, йдеться в матеріалі.

Згідно з третім пунктом прогнозу, Росія як і раніше хоче йти вперед, але її увага, ймовірно, переключиться на збереження своїх досягнень і анексію території України.

У Росії немає нового плану наступу, окрім як масованими ударами артилерії руйнувати міста і прокладати собі шлях вперед. Вона робить це частково тому, що це ефективно, а частково для того, щоб звести до мінімуму втрати, втративши, за деякими західними оцінками, 15 тисяч осіб убитими. Вона продовжує застосовувати цю стратегію навколо Бахмута на Донбасі, але прогрес йде повільно, почасти тому, що їй довелося передислокувати частину сил для зміцнення Херсона.

"Кремль, можливо, не домігся того, на що сподівався на початку війни, але зараз Росія володіє великими ділянками української території на Сході і півдні і активно говорить про проведення референдумів про анексію. З наближенням більш прохолодної погоди він, ймовірно, зосередиться на зміцненні того, що у нього є", - йдеться в прогнозі.

Згідно з четвертим пунктом прогнозу, зима прискорить нову кризу з біженцями і створить можливості для тих, хто найкраще підготується.

Зима дуже важлива в стратегічному розумінні для обох сторін. Україна вже стурбована гуманітарними проблемами, тому що в Донецькій області та інших прифронтових районах немає газового опалення. Один представник гуманітарної організації передбачив, що взимку буде нова хвиля міграції, і, можливо, до 2 млн осіб перетнуть кордон з Польщею.

"Росіяни розглядають зиму як можливість. Україна побоюється, що Росія націлиться на її енергосистему, загостривши проблему опалення, і може просто відключити величезну Запорізьку атомну електростанцію. Москва також хоче продовжити страждання Заходу з приводу вартості енергоносіїв і має всі підстави посилювати тиск.

Весна, тим не менш, може бути часом для нового наступу - кожна сторона захоче поповнити запаси і підготуватися до того, що, ймовірно, стане ще одним сезоном війни, вважає автор матеріалу.

Згідно з п'ятим пунктом прогнозу, Захід повинен вирішити, чи хоче він, щоб Україна перемогла або просто трималася, і йому потрібно зіставити гуманітарну допомогу з величезною потребою.

"Україна була б переможена без військової допомоги Заходу. Але до цих пір Захід не надав достатньо артилерії або іншої зброї, такого як винищувачі, яке дозволило б Києву відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність відтиснення Росії до довоєнних кордонів, але не надають для цього достатньої кількості техніки", - йдеться в матеріалі.

Водночас гуманітарна потреба України зростає. На реконструкцію не вистачає грошей, і багато будинків на північний схід і північний захід від Києва залишаються зруйнованими через п'ять місяців після відходу росіян, часто з зневіреними жителями, що живуть в гаражах або тимчасових будівлях.

Людям, переміщеним всередині країни, часто доводиться жити в школах або дитячих садах, тимчасовому житлі, в якому людям важко залишатися протягом тривалого періоду часу. В України дефіцит бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць через війну, а допомога і реконструкція обійдуться у багато разів дорожче.