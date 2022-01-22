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Британія оновила рекомендації щодо поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії

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Лондон, Субота 22 січня 2022 20:30
Британія оновила рекомендації щодо поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії Фото: Великобританія оновила рекомендації для поїздок в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило рекомендації щодо відвідування України. Британцям радять відмовитися від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Великобританії.

МЗС рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок в Донецьку і Луганську області, а також Крим. Іншу частину території України у відомстві радять відвідувати в разі важливої необхідності.

Громадянам Великобританії рекомендується зареєструвати свою присутність в Україні. Перед поїздкою британцям радять ознайомитися з чинними обмеженнями та вимогами на в'їзд.

Крім того, при відвідуванні України британцям рекомендують зберігати пильність і бути готовими швидко змінити свої плани.

"Відновлення військових дій в будь-якій точці України значно обмежить можливості посольства Великобританії в Києві з надання консульської підтримки", - попередили в МЗС.

Нагадаємо, раніше рекомендації щодо відвідування України змінила Канада.

Зазначимо, у Пентагоні повідомили, що США мають у своєму розпорядженні дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.

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