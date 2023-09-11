Контроль Украины над "вышками Бойко": разведка показала фото спецоперации

В разведке уточняют, что спецоперация состояла из:

прорыва к "вышкам Бойко" на надувных лодках;

зачистки объектов и демонтажа средств разведки россиян;

столкновения с авиацией РФ;

эвакуации “Конана” - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Фото: спецоперация ГУР на "вышках Бойко" (t.me/DIUkraine)

Контроль над "вышками Бойко"

Напомним, сегодня в ГУР рассказали, что Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море.

Россия захватила их еще в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения применяла в военных целях.

Более детально о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.