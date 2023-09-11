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Контроль Украины над "вышками Бойко": разведка показала фото спецоперации

Фото: разведка показала фото спецоперации ГУР на "вышках Бойко" (t.me/DIUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли установить контроль над "вышками Бойко" в Черном море. Появились уникальные фото специальной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В разведке уточняют, что спецоперация состояла из:

  • прорыва к "вышкам Бойко" на надувных лодках;
  • зачистки объектов и демонтажа средств разведки россиян;
  • столкновения с авиацией РФ;
  • эвакуации “Конана” - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов. 
 

Фото: спецоперация ГУР на "вышках Бойко" (t.me/DIUkraine)

Контроль над "вышками Бойко"

Напомним, сегодня в ГУР рассказали, что Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. 

Россия захватила их еще в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения применяла в военных целях. 

Более детально о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина

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