Контроль України над "вишками Бойка": розвідка показала фото спецоперації

Українські військові змогли встановити контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. З'явилися унікальні фотографії спеціальної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
У розвідці уточнюють, що спецоперація складалася з:
Фото: спецоперація ГУР на "вишках Бойка" (t.me/DIUkraine)
Нагадаємо, сьогодні у ГУР розповіли, що Україна повернула контроль над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі.
Росія захопила їх ще у 2015 році, а з початку повномасштабного вторгнення застосовувала у військових цілях.
Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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