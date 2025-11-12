О контроле россиян над Покровском или окружении Сил обороны речь не идет, - Сырский

Сырский отметил, что стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

"Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия", - сообщил главнокомандующий.

По его словам, Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага и сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.

Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных - для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", - отметил Сырский.

Он рассказал, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники.

Как отметил главнокомандующий, Силы обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Поиск и уничтожение врага, по словам Сырского, продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 кв. км территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.