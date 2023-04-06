Данилов о контрнаступлении ВСУ: информация закрыта, ею владеют не более 5 человек

Информация о времени и месте будущего контрнаступления ВСУ закрыта. Ею на планете владеют не более 3-5 человек, приближенных непосредственно к причастным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радио Свобода".

"Президент сказал без деталей. Это очень важная вещь. Я могу сказать, что на сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, находится в очень ограниченном количестве. Не более 3-5 человек владеют, которые причастны к этим людям", - заявил Данилов.

Поэтому он объяснил, когда люди делают те или иные заявления о контрнаступлении ВСУ, это не совсем может соответствовать действительности.

"Где, когда, в какое время - этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", - акцентировал СНБО.

По его словам, в РФ "очень волнуются" в отношении событий, которые будут происходить в дальнейшем.

"Мы осознаем, что эти события будут не в пользу РФ. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего РФ ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все отсюда отправятся в Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены грузом, который называется "Груз 200", - подытожил Данилов.

Напомним, как заявил глава Минобороны Алексей Резников, украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление. Однако подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

При этом в США ожидают, что Украина начнет атаки на фронте уже в ближайшие недели.

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