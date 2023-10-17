Контрнаступление не ускорят. Эксперт объяснил важность ATACMS для ВСУ на этом этапе войны

Сегодня украинские военные впервые применили на поле боя американские ракеты ATACMS, о которых Украина долго просила США. Однако вряд ли эти ракеты повлияют на украинское контрнаступление.

По словам Киричевского, сами по себе ракеты не могут ускорить наступательные или контрнаступательные действия, поскольку значительную роль в этом процессе играет обстановка на земле.

"Ракеты - это не тот инструмент, который может ускорить темпы наступления. Когда говорят о медленном контрнаступлении, то проблема в том, что россияне хорошо окопались", - пояснил он.

В то же время, по мнению Киричевского, украинские военные могли бы применять ракеты ATACMS для ударов по российским штабам и командным пунктам. Например, под Авдеевкой, где сейчас пытается наступать РФ, или же на других направлениях.

"ATACMS нам сейчас нужны как раз для того, чтобы "обрабатывать" штабы и командные пункты россиян. Если говорить о нашем случае, то ВСУ впервые использовали ATACMS для удара по аэродрому. И сделали это успешно. Даже американцы не били ими по аэродромам", - добавил эксперт.

Однако важным вопросом, по словам Киричевского, является то, сколько этих ракет получила украинская армия, ведь в СМИ говорят о нескольких штуках, а не о десятках. Именно от количества ракет, как подчеркивает эксперт, зависит, где и как они будут применяться.

"С одной стороны можно рисовать инфографику с ориентировочной дистанцией поражения, но на самом деле все будет зависеть от того, сколько ракет нам дали. Ведь если нам действительно дали несколько ракет, то нет смысла говорить, что мы сейчас "просадим" всю российскую авиацию и она перестанет летать", - резюмировал он.

Украина применила ATACMS

Сегодня ночью украинские Силы специальных операций нанесли удары по аэродромам оккупированных Бердянска и Луганска. В результате было уничтожено почти десяток вертолетов, системы ПВО, разная другая техника, а также личный состав противника.

После атаки российские "военкоры" опубликовали фотографии с остатками от ракет, которыми был обстрелян аэродром Бердянска. Остатки походили на части ракеты ATACMS, а также имели соответствующую маркировку. Уже вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине.

Путь ATACMS в Украину

По данным источников The Wall Street Journal, небольшую партию ATACMS американцы отправили в Украину в последние дни. Официально США не подтверждали передачу этих ракет Украине.

Однако информацию об одобрении передачи ограниченного количества ракет ранее уже обнародовали западные СМИ. Так, NBC News писало, что во время встречи президентов Украины и США в сентябре 2023 года последний сообщил, что Пентагон предоставит небольшое количество ракет ATACMS. Но объявлять об этом не будет.

Все, что известно о высокоточных ракетах ATACMS от США, которые уже в Украине, читайте в материале РБК-Украина.