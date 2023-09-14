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Контрнаступление и поставки оружия: Умеров провел переговоры со Столтенбергом и Боррелем

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Facebook.

По словам Умерова, он обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, которые были достигнуты на саммите Альянса в Вильнюсе, и общую работу с НАТО над дорожной картой взаимосовместимости. 

"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - уточнил министр обороны. 

При этом с Боррелем чиновник обсудил пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами. 

Как отметил Умеров, Украина работает с ЕС над общей эффективной архитектурой безопасности в Европе. 

Новый министр обороны

Напомним, Рустема Умерова недавно назначили министром обороны Украины. Он заменил на этой должности Алексея Резникова. 

Кадровые перестановки произошли на фоне скандалов в ведомстве, которые были связаны с закупками экипировки для армии. 

Более детально об Умерове можете узнать в материале РБК-Украина

 

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