Контрнаступление и поставки оружия: Умеров провел переговоры со Столтенбергом и Боррелем

По словам Умерова, он обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, которые были достигнуты на саммите Альянса в Вильнюсе, и общую работу с НАТО над дорожной картой взаимосовместимости.

"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - уточнил министр обороны.

При этом с Боррелем чиновник обсудил пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами.

Как отметил Умеров, Украина работает с ЕС над общей эффективной архитектурой безопасности в Европе.

Новый министр обороны

Напомним, Рустема Умерова недавно назначили министром обороны Украины. Он заменил на этой должности Алексея Резникова.

Кадровые перестановки произошли на фоне скандалов в ведомстве, которые были связаны с закупками экипировки для армии.

Более детально об Умерове можете узнать в материале РБК-Украина.