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Контрнаступ і постачання зброї: Умєров провів переговори зі Столтенбергом та Боррелем

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України у Facebook.

За словами Умєрова, він обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих на саміті Альянсу у Вільнюсі, та спільну роботу з НАТО над дорожньою картою взаємосумісності.

"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", - уточнив міністр оборони.

При цьому з Боррелем чиновник обговорив шляхи покращення забезпечення України зброєю та боєприпасами.

Як зазначив Умєров, Україна працює з ЄС над спільною ефективною безпековою архітектурою в Європі.

Новий міністр оборони

Нагадаємо, Рустема Умєрова нещодавно призначили міністром оборони України. Він замінив на цій посаді Олексія Резнікова.

Кадрові перестановки сталися на тлі скандалів у відомстві, пов'язаних із закупівлями екіпірування для армії.

Більш детально про Умєрова можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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