ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Контрастная погода в Украине: где сегодня будет до +20, а где - похолодание

Четверг 27 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Контрастная погода в Украине: где сегодня будет до +20, а где - похолодание Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 ноября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Украине сегодня, 27 ноября, ожидается контрастная погода: от прохлады на западе до +20 градусов на юге. В ряде областей пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По словам Диденко, холоднее всего сегодня будет в западных областях - днем лишь +2+6 градусов.

Самая теплая погода ожидается на юге от +12+16 градусов, в Крыму столбики термометров могут подняться до +15+20.

В северных областях прогнозируют +6+11 градусов, на востоке +8+12.

В центре будет +10+13, но в Винницкой области прохладнее - около +5+7 градусов.

Дожди ожидаются на севере и в центре страны, преимущественно небольшие. В других регионах - без существенных осадков, но облачно.

Как пояснили в Укргидрометцентре, атмосферный фронт с запада медленно движется на восток, меняя характер погоды - как по температуре, так и по количеству осадков.

В большинстве регионов ночью и утром возможен туман, в частности на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер - юго-восточный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 4-9 градусов тепла, днем 7-10 градусов. В Киеве ночью и днем ожидается 7-9 градусов тепла.

Контрастная погода в Украине: где сегодня будет до +20, а где - похолодание

Напомним, вчера в горных районах Прикарпатья были зафиксированы опасные погодные условия.

Также в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года. Синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

А еще метеорологи подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины