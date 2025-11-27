Контрастная погода в Украине: где сегодня будет до +20, а где - похолодание

В Украине сегодня, 27 ноября, ожидается контрастная погода: от прохлады на западе до +20 градусов на юге. В ряде областей пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По словам Диденко, холоднее всего сегодня будет в западных областях - днем лишь +2+6 градусов.

Самая теплая погода ожидается на юге от +12+16 градусов, в Крыму столбики термометров могут подняться до +15+20.

В северных областях прогнозируют +6+11 градусов, на востоке +8+12.

В центре будет +10+13, но в Винницкой области прохладнее - около +5+7 градусов.

Дожди ожидаются на севере и в центре страны, преимущественно небольшие. В других регионах - без существенных осадков, но облачно.

Как пояснили в Укргидрометцентре, атмосферный фронт с запада медленно движется на восток, меняя характер погоды - как по температуре, так и по количеству осадков.

В большинстве регионов ночью и утром возможен туман, в частности на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер - юго-восточный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 4-9 градусов тепла, днем 7-10 градусов. В Киеве ночью и днем ожидается 7-9 градусов тепла.