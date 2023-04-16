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Контранступление ВСУ. Россияне готовятся к обороне по разным направлениям: карты боев ISW

Фото: россияне готовятся к обороне по многим направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Российские войска готовятся к обороне по многим направлениям фронта. Оккупанты построили окопы вдоль северного побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Бои в Донецкой области

15 апреля русские войска продолжили наступательные действия в Бахмуте и его окрестностях. В Генштабе Украины сообщили, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, а вблизи Хромового (2 км к западу от Бахмута) российские войска вели безуспешные наступательные действия.

"Южная ось"

Ранее мы писали, оккупанты ночью, 16 апреля обстреляли Снегиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов.

Напомним, тотальная коррупция в РФ мешает построению боеспособной армии.

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