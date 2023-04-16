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Контранступ ЗСУ. Росіяни готуються до оборони на різних напрямках: карти боїв ISW

Фото: росіяни готуються до оборони на багатьох напрямках фронту (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Російські війська готуються до оборони на багатьох напрямках фронту. Окупанти побудували окопи вздовж північного узбережжя окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Бої у Донецькій області

15 квітня російські війська продовжили наступальні дії в Бахмуті та його околицях. У Генштабі України повідомили, що в Бахмуті тривають запеклі бої, а поблизу Хромового (2 км на захід від Бахмута) російські війська вели безуспішні наступальні дії.

"Південна вісь"

Раніше ми писали, окупанти вночі, 16 квітня обстріляли Снігурівку Миколаївської області, зафіксовано близько 10 вибухів.

Нагадаємо, тотальна корупція в РФ заважає побудові боєздатної армії.

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