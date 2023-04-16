Коррупция препятствует формированию боеспособной российской армии, - ISW
Тотальная коррупция представляет собой одно из главных препятствий на пути формирования в РФ боеспособной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, российские власти приговорили начальника военного склада Чечни Ивана Попова к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Сообщается, что он в период с декабря 2021 года по 23 июня 2022 года украл и перепродал боеприпасов и специального обмундирования на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.
Несмотря на это, российские власти продолжают создавать новые воинские формирования и используют все доступные методы для увеличения и ускорения призыва на военную службу. Так, Астраханский областной военкомат 15 апреля приступил к формированию нового контрактного подразделения "Лотос".
Ключевые выводы ISW:
- Правящая партия РФ "Единая Россия" объявила о намерении завербовать российских военнослужащих, служивших на Украине, в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах.
- Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Кременной и, возможно, готовятся к обороне территории на Купянском направлении.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и у Авдеевки.
- Оккупанты продолжили оборонительные операции на юге Украины.
- ФСБ, вероятно, причастна к усилиям по преследованию украинской молодежи на оккупированных территориях в контрпартизанских целях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте.
Напомним, 9 декабря прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и члены Европарламента.
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