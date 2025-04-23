Контракт для украинцев до 24 лет: список доступных бригад стал больше

"Контракт 18-24"

Напомним, несколько месяцев назад в Украине начал действовать "Контракт 18-24". В его рамках украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут за год службы получить вознаграждение в размере 1 млн гривен.

Помимо этого для них предусмотрена ежемесячная зарплата.

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