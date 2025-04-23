Контракт для українців до 24 років: список доступних бригад став більшим

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, кілька місяців тому в Україні почав діяти "Контракт 18-24". У його рамках українці віком від 18 до 24 років можуть за рік служби отримати винагороду в розмірі 1 млн гривень.

Крім цього для них передбачена щомісячна зарплата.

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