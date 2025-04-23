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Контракт для українців до 24 років: список доступних бригад став більшим

Ілюстративне фото: молоді українці можуть підписати "Контракт 18-24" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці в рамках "Контракту 18-24" можуть служити в одній із 24 бригад. Їхній перелік розширили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, тепер українцям, які підпишуть особливий контракт, доступна служба в таких бригадах:

  • 47 окрема механізована бригада "Магура";
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
  • 3 окрема танкова Залізна бригада;
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
  • 34 окрема бригада берегової охорони;
  • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
  • 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
  • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

"Таким чином, тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду з Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем і Сил територіальної оборони", - уточнили у відомстві.

Раніше українці в рамках "Контракту 18-24" могли вибрати тільки одну з 16 бригад.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, кілька місяців тому в Україні почав діяти "Контракт 18-24". У його рамках українці віком від 18 до 24 років можуть за рік служби отримати винагороду в розмірі 1 млн гривень.

Крім цього для них передбачена щомісячна зарплата.

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