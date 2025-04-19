"Контракт 18-24": в Минобороны рассказали, как украинцы получают 1 млн и готовятся к боям

Программа по службе в армии по "Контракту 18-24" масштабируется, уже есть сотни новобранцев. К проекту присоединились более пятнадцати боевых бригад ВСУ и бригады Госпогранслужбы и Нацгвардии.
Об этом рассказал спикера Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".
Представитель МОУ обратил внимание, что по программе, которая предусматривает выплату желающим присоединиться к армии в возрасте от 18 до 24 лет денежной выплаты в размере одного миллиона гривен, уже "подписаны сотни контрактов".
"Люди получили первые выплаты, приняли присягу и, соответственно, готовятся к выполнению боевых задач", - сказал Лазуткин.
Кроме того, спикер Минобороны рассказал о еще около полутора тысячи гражданах, которые находятся на финальной стадии отбора по "контракту 18-24". Он добавил, что новобранцы вскоре должны присоединиться к Силам обороны Украины.
Также Лазуткин сообщил, что к данной инициативе уже присоединились 16 боевых бригад ВСУ, а также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.
"Список расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности", - добавил представитель оборонного ведомства.
Кроме того, подытожил спикер МОУ, это "позволяет масштабировать проект".
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.
В МОУ сообщили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен:
Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.
В середине апреля в Минобороны проинформировали, что программа "Контракт 18-24" снова была расширена - было увеличено количество вакансий, по которым можно подписать военный контракт.
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