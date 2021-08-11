Контр-меморандум Росії проти України та скандальний дрифт на Софійській площі: новини за 10 серпня

Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України, "дельта" -штам коронавирусу виявили в Чернігівській області, в Києві автомобілі без дозволу дрифтували на Софійській площі. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 10 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України

Росія подала до Міжнародного Суду ООН контр-меморандум проти України у справі про війну на Донбасі та окупацію Криму.

У контр-меморандумі Росія заперечує фінансування терористів на Донбасі і постачання їм зброї. Крім того, РФ хоче оскаржити доводи України про те, що Росія проводила кампанії культурного знищення спільнот кримських татар і українців з моменту окупації Криму.

Нагадаємо, у своєму меморандумі, представленому 12 Червня 2018 року, Україна стверджує, що РФ систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Дельта"-штам коронавірусу виявили в Чернігівській області

В Чернігівській області виявили штам коронавірусу "Дельта". Вже підтверджені 10 випадків.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії міста Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - повідомив очільник області В'ячеслав Чаус.

Alyona Alyona влипла в скандал через дрифт в центрі Києва: організаторам "світить" строк (відео)

Українська реперка Alyona Alyona взяла участь у дрифті гоночних авто при зйомці реклами 10 серпня рано вранці на Софійській площі. Як з'ясувалося, організували такі екстремальні "покатушки" без згоди столичної влади, і до того ж на бруківці залишилися сліди від автомобільних протекторів. Також не було згоди на екстремальний перформанс і від правоохоронців, заявили в прес-службі МВС України.

Зв фактом скандальної зйомки реклами київська влада звернулася до поліцейських. Так, в прес-службі КМДА опублікували відмову (від 5 серпня) на запит RedBull про проведення зйомок дрифту на Софійській площі для реклами. У документі, до речі, вказувалася дата запланованого заходу 11 серпня. І все ж гоночні авто у вівторок, 10-го, "нарізали" кола навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та поблизу.

Чаус заявив, що його хотіли вбити і він втік, - текст судового рішення

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявляє, що він втік від своїх викрадачів, які хотіли його вбити.

Обрання запобіжного заходу Чаусу 4 серпня відбувалося на прохання його захисту в закритому режимі, але 9 серпня ВАКС опублікував у відкритому доступі процесуальні рішення, що стосуються питання відводу судді. З їх тексту випливає, що Чауса насильно викрали і планували вбити.

Тарифи на комуналку: як зміняться ціни восени 2021 року

Подорожчання енергоносіїв у світі і зростання витрат в Україні робить підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги неминучим. В уряді готуються підняти ціни.

Детальніше про нові тарифи - в матеріалі РБК-Україна.

Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з "ПСЖ"

Ліонель Мессі підписав контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен". Легендарний форвард погодився на дворічний контракт.

Аргентинець прокоментував підписання контракту з "ПСЖ". Він наголосив, що радий почати нову главу своєї кар'єри саме в "Парі Сен-Жермені", бо клуб відповідає його футбольним амбіціям.

Тропічні дощі та грози: погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні в середу, 11 серпня, може різко змінитися в багатьох регіонах. Синоптики попереджають про грози, шквали та проливні дощі. А ось температура повітря буде високою майже у всіх областях.

В Україні оголошено штормове попередження.