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Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України. У МЗС відреагували

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Вівторок 10 серпня 2021 14:27
Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України. У МЗС відреагували Фото: Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 серпня, Росія подала до Міжнародного Суду ООН контр-меморандум проти України у справі про війну на Донбасі та окупацію Криму. Ініціатором справи є українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"У своєму меморандумі, представленому 12 Червня 2018 року, Україна стверджує, що РФ систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким відкинув всі попередні заперечення РФ про наявність у суду юрисдикції. При цьому суд постановив розглядати претензії України по суті і, відповідно, наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

"Російська Федерація стала першою державою за всю історію існування міжнародного суду ООН, яка зобов'язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох конвенцій", - йдеться в повідомленні.

У контр-меморандумі Росія заперечує фінансування терористів на Донбасі і постачання їм зброї. Крім того, РФ хоче оскаржити доводи України про те, що Росія проводила кампанії культурного знищення спільнот кримських татар і українців з моменту окупації Криму.

"Не виникає сумнівів, що всі відповіді і аргументи, заявлені Росією в її контр-меморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що Україна і надалі буде активно працювати і відстоювати свою позицію в рамках судового процесу в Міжнародному Суді ООН про порушення Росією двох конвенцій.

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