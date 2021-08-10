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Де завтра буде гроза та град: оголошено штормове попередження в Україні

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 13:34
Де завтра буде гроза та град: оголошено штормове попередження в Україні Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Синоптики попередили про грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра вдень у південно-східній частині України грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі обійдуть Київську, Вінницьку, Одеську, Черкаську та Кіровоградську області.

Де завтра буде гроза та град: оголошено штормове попередження в Україні

Нагадаємо, Україну сьогоді накриють грози, град та шквали.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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