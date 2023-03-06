Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале: эвакуировали четыре буксира

Контейнеровоз сел на мель в результате поломки в в Суэцком канале. Для его эвакуации были задействованы четыре буксира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Власти Египта сообщили, что контейнеровоз MSC ISTANBUL, плывущий под флагом Либерии, застрял во время прохождения канала на пути из Малайзии в Португалию. Над эвакуацией судна работали четыре буксира.
"Все суда, которые идут с севера, прошли нормально, навигация с юга также продолжилась нормально после того, как корабли были переведены с западного канала на восточный", - говорится в сообщении администрации канала.
Ранее мы писали, что балкер M/V Glory сел на мель Суэцком канале, двигаясь на юг, недалеко от Эль-Кантары, города на северо-востоке Египта. Буксиры уже сняли судно с мели.
Напомним, что около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал. Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.