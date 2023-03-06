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Контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі: евакуювали чотири буксири

Фото: контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контейнеровоз сів на мілину внаслідок поломки у Суецькому каналі. Для його евакуації було задіяно чотири буксири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Єгипту повідомила, що контейнеровоз MSC ISTANBUL, що пливе під прапором Ліберії, застряг під час проходження каналу на шляху з Малайзії до Португалії. Над евакуацією судна працювали чотири буксири.

"Всі судна, які йдуть з півночі, пройшли нормально, навігація з півдня також продовжилася нормально після того, як кораблі були переведені із західного каналу на східний", - йдеться у повідомленні адміністрації каналу.

Раніше ми писали, що балкер M/V Glory сів на мілину Суецькому каналі, рухаючись на південь, неподалік Ель-Кантари, міста на північному сході Єгипту. Буксири вже зняли судно з мілини.

Нагадаємо, що близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Через затор у Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 млн доларів щогодини.

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