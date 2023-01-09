В Суэцком канале село на мель судно с украинским зерном
Балкер M/V Glory сел на мель Суэцком канале, двигаясь на юг, недалеко от Эль-Кантары, города на северо-востоке Египта. Буксиры уже сняли судно с мели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судно Glory перевозит более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай. Оно вышло из украинского порта Черноморск 25 декабря. 3 января оно было проинспектирована Объединенным координационным центром недалеко от Стамбула.
Обновлено на 10:35
Управление Суэцкого канала заявило, что судно снято с мели и движение по каналу возобновлено.
Напомним, в марте 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на южном участке Суэцкого канала и перекрыл один из самых загруженных водных путей мира почти на неделю.
Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал. Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.