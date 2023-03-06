Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале: эвакуировали четыре буксира

Контейнеровоз сел на мель в результате поломки в в Суэцком канале. Для его эвакуации были задействованы четыре буксира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Египта сообщили, что контейнеровоз MSC ISTANBUL, плывущий под флагом Либерии, застрял во время прохождения канала на пути из Малайзии в Португалию. Над эвакуацией судна работали четыре буксира. "Все суда, которые идут с севера, прошли нормально, навигация с юга также продолжилась нормально после того, как корабли были переведены с западного канала на восточный", - говорится в сообщении администрации канала.