Контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі: евакуювали чотири буксири

Контейнеровоз сів на мілину внаслідок поломки у Суецькому каналі. Для його евакуації було задіяно чотири буксири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Єгипту повідомила, що контейнеровоз MSC ISTANBUL, що пливе під прапором Ліберії, застряг під час проходження каналу на шляху з Малайзії до Португалії. Над евакуацією судна працювали чотири буксири. "Всі судна, які йдуть з півночі, пройшли нормально, навігація з півдня також продовжилася нормально після того, як кораблі були переведені із західного каналу на східний", - йдеться у повідомленні адміністрації каналу.