Контакт в городской застройке. Бойцы ССО показали зачистку Купянска от россиян

Напомним, сейчас в Купянске осталось менее 50 оккупантов - они отрезаны друг от друга и от основных сил российской армии из-за нарушения логистики. По оценкам нескольких источников РБК-Украина, ранее в городе могло находиться около 70 российских военных.

Бои за Купянск

Отметим, в сентябре российские оккупанты смогли прорваться в город, используя газопровод, в результате чего ситуация на этом направлении резко обострилась. Диверсионные группы врага вошли в Купянск с севера.

Впоследствии ВСУ взорвали трубу, по которой оккупанты продвигались, что заставило их переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

ВСУ не дают оккупантам закрепиться в северной части Купянска на Харьковщине. Несмотря на попытки россиян удержать позиции и обустроить укрепления, украинские воины активно контратакуют и выбивают врага с занятых рубежей.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует полностью зачистить Купянск от российских оккупантов.