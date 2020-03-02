ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Консультации с Ираном по авиакатастрофе отложены из-за коронавируса, - Рябошапка

Новости » Политика     02.03.2020 - 10:41
Консультации с Ираном по авиакатастрофе отложены из-за коронавируса, - Рябошапка
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

У Украины появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что из-за эпидемии коронавируса консультации с Ираном по авиакатастрофе МАУ отложены. Об этом он сообщил "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, то появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана.

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране жертвами коронавируса стали по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинского самолета.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил в интервью агентству IRNA, что Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу.

В Минздраве проверили больницы для возможных больных коронавирусом
Новости Украины КоронавирусавиакатастрофаИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь