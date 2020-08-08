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Консульство Польщі у Львові призупиняє прийом візових анкет

Львів, Субота 08 серпня 2020 16:46
Консульство Польщі у Львові призупиняє прийом візових анкет
Фото: український паспорт (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Установа змінює режим роботи через епідемічну ситуацію

Генеральне консульство Польщі у Львові змінює режим роботи, з огляду на погіршення епідемічної ситуації в регіоні. Дипломатична установа з 10 серпня припиняє прийом візових анкет.

Про це йдеться у повідомлення на сайті польського генконсульства.

Українці не матимуть змоги подати заяви на отримання чи продовження дії карти поляка або візову анкету. При цьому видача поданих у консульство документів буде здійснюватися з 17 серпня.

В установі зазначили, що режим роботи може бути змінений відповідно до розвитку епідемічної ситуації в регіоні.

"Громадяни Польщі, що опинилися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200", - заявили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, раніше у Львові закрили на карантин сервісний центр МВС після виявлення коронавірусу серед його співробітників.

Додамо, станом на 8 серпня послаблювати карантин не готові Київ та 8 областей України.

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