Карантин не готові послабити Київ та 8 областей

У Києві перевищена динаміка зростання випадків коронавірусу
Станом на суботу, 8 серпня, карантин не можуть послаблювати у Києві та 8 областях України. Епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.
Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.
Так, перейти до наступного етапу послаблення карантину не можуть:
Нагадаємо, черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу встановили в Україні сьогодні, 8 серпня; за останню добу в країні виявили 1489 нових хворих.
Антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус також встановив сьогодні Київ; у столиці зафіксували 200 нових випадків COVID-19.
У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні уряд доручив МОЗ перевірити готовність лікарень другої хвилі приймати хворих на COVID-19.