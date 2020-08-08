Карантин не готові послабити Київ та 8 областей

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

У Києві перевищена динаміка зростання випадків коронавірусу

Станом на суботу, 8 серпня, карантин не можуть послаблювати у Києві та 8 областях України. Епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, перейти до наступного етапу послаблення карантину не можуть:

Київ - перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;

Київська область - перевищена динаміка;

Волинська область - перевищений відсоток виявлення нових хворих;

Івано-Франківська область - перевищений відсоток виявлення;

Одеська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;

Рівненська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;

Харківська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;

Чернігівська область - перевищений відсоток виявлення;

Чернівецька область - перевищені відсоток виявлення та динаміка.

Нагадаємо, черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу встановили в Україні сьогодні, 8 серпня; за останню добу в країні виявили 1489 нових хворих.

Антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус також встановив сьогодні Київ; у столиці зафіксували 200 нових випадків COVID-19.

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні уряд доручив МОЗ перевірити готовність лікарень другої хвилі приймати хворих на COVID-19.