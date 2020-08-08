ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Карантин не готові послабити Київ та 8 областей

Україна, Субота 08 серпня 2020 15:18
Карантин не готові послабити Київ та 8 областей
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві перевищена динаміка зростання випадків коронавірусу

Станом на суботу, 8 серпня, карантин не можуть послаблювати у Києві та 8 областях України. Епідемічна ситуація у цих регіонах не відповідає встановленим критеріям.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, перейти до наступного етапу послаблення карантину не можуть:

  • Київ - перевищена динаміка виявлення випадків COVID-19;
  • Київська область - перевищена динаміка;
  • Волинська область - перевищений відсоток виявлення нових хворих;
  • Івано-Франківська область - перевищений відсоток виявлення;
  • Одеська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;
  • Рівненська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;
  • Харківська область - перевищені відсоток виявлення та динаміка;
  • Чернігівська область - перевищений відсоток виявлення;
  • Чернівецька область - перевищені відсоток виявлення та динаміка.

Карантин не готові послабити Київ та 8 областей

Нагадаємо, черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу встановили в Україні сьогодні, 8 серпня; за останню добу в країні виявили 1489 нових хворих.

Антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус також встановив сьогодні Київ; у столиці зафіксували 200 нових випадків COVID-19.

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні уряд доручив МОЗ перевірити готовність лікарень другої хвилі приймати хворих на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я Україникарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся