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Консульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет

Львов, Суббота 08 августа 2020 16:46
Консульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет
Фото: украинский паспорт (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Учреждение меняет режим работы из-за эпидемической ситуации

Генеральное консульство Польши во Львове меняет режим работы, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в регионе. Дипломатическое учреждение с 10 августа прекращает прием визовых анкет.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского генконсульства.

Украинцы не смогут подать заявления на получение или продление действия карты поляка или визовую анкету. При этом выдача поданных в консульство документов будет осуществляться с 17 августа.

В учреждении отметили, что режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации в регионе.

"Граждане Польши, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200", - заявили в дипломатическом представительстве.

Напомним, ранее во Львове закрыли на карантин сервисный центр МВД после обнаружения коронавируса среди его сотрудников.

Добавим, по состоянию на 8 августа ослаблять карантин не готовы Киев и 8 областей Украины.

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