ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Консульська служба МЗС України припиняє прийом громадян через коронавірус

Новини » Політика     13.03.2020 - 18:27
Консульська служба МЗС України припиняє прийом громадян через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прийом громадян припиниться з 14 березня

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України припиняє прийом громадян у зв’язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС у Facebook.

У Міністерстві назвали такі заходи тимчасовими, уточнивши, що прийом громадян припиниться з 14 березня.

"Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняє ведення прийому громадян з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджена перша смерть на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячий сади і виші.

Сьогодні стало відомо, що, для запобігання поширенню коронавірусу, Україна на два тижні закриє кордон для іноземців. При цьому, українці, які зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.

Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент Закриття кордону для іноземців та перша смерть від коронавірусу: головне з брифінгу РНБО
Новини України МЗСКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся