Консульская служба МИД Украины прекращает прием граждан из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прием граждан прекратится с 14 марта

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины прекращает прием граждан в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

В Министерстве назвали такие меры временными, уточнив, что прием граждан прекратится с 14 марта.

"Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно приостанавливает ведение приема граждан с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом. В частности, подтверждена первая смерть на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детский сады и вузы.

Сегодня стало известно, что, для предотвращения распространения коронавируса, Украина на две недели закроет границу для иностранцев. При этом, украинцы, которые сейчас за рубежом, смогут вернуться домой.